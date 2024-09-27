Kayıp genç Ceyhun'un ailesi umudunu yitirmiyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evlerinden yaklaşık 2,5 yıl önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin ailesi, oğullarına kavuşmayı bekliyor.

Anne Yasemin Kabacan, AA muhabirine, oğlu Ceyhun Kabacan'ın 2022 yılının nisan ayında evlerinden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini söyledi.

Aralarında herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Kabacan, "Gittikten 12 gün sonra 1-2 yerden cep telefonundan sinyal alınmış. Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda bir telefoncuya gitmiş. Evden çıktıktan sonra 12 gün boyunca başına bir şey gelmediğini umuyorum ama ondan sonra sinyal kesiliyor." dedi.

Kabacan, kaybolduğunda 22 yaşında olan oğlunun yurt dışında yaşamayı hayal ettiğini, son 4-5 yıl yaz tatillerinde çalışıp para biriktirdiğini anlattı.

Onun yurt dışına gitmiş olabileceğini belirten Kabacan, "Beceremedi de acaba evine geri dönemiyor mu? Acaba 'Aileme ben böyle bir şey yaptım tekrar ne yüzle gideyim' gibi böyle bir psikolojiye mi büründü? Bu ihtimaller de var." ifadesini kullandı.

Kabacan, emniyete kayıp ihbarında bulunduklarını, polislerin tüm çabalara rağmen bir ize ulaşamadığını dile getirdi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Yasemin Kabacan, şöyle konuştu:

"Kaybolmadan bir hafta önce sağlık ocağına giderek tüfek ruhsatı için sağlık raporu aldığını öğrendik. Gittiği gün direkt evden çıkıyor, ilçe meydanında bir bayiden av tüfeği alıyor. Biz orayla da görüştük, firma çalışanları geldiğini söylediler. 'Nasıl kullanabileceğini anlatayım mı?' dediğinde, 'Ağabeylerim yardımcı olur' demiş. Kamera kayıtlarında geldiği ve gittiği görünüyor. İleriye dönük hayalleri vardı. 'Türkiye'de değil de başka yerlerde yaşayacağım, Avrupa'da yaşayacağım' derdi. Hedefleri yüksek çocuktu. O çocuk kalkıp da tüfekle kendine bir şey yapamaz. Yapsa 2,5 senedir muhakkak çıkardı. Yaşamadığım hiçbir şey kalmadı. Başvurmadığım yer kalmadı. Onu çok merak ediyorum. Bir an önce gelmesini istiyorum. Gören varsa Allah rızası için 'Burada gördüm.' diye haber versin, başka bir şey istemiyorum. Ne haldeyse, ne durumdaysa dönsün gelsin. Bir haber versin Allah rızası için başka bir şey istemiyorum. Artık nefes almak istiyorum."

Baba İlhan Kabacan da oğullarına sağ salim kavuşmayı istediklerini ifade etti.