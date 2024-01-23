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Kayıp Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi - Son Dakika
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Kayıp Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın sahile vuran cesedi, DNA testi sonucunda teşhis edildi. Cenaze, ailesi tarafından adli tıp kurumundan teslim alındı. Elmas'ın cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.

Kayıp Genç Kızın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
23.01.2024 - 15:37,
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CENAZE ALINDI

Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranırken, Serik ilçesinde sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından baba Osman Elmas ve amca Abdulrahim Elmas tarafından teslim alındı. Cenazenin koyulduğu nakil aracına dayanıp ağlayan Osman Elmas, ardından araca binip, kurumdan ayrıldı. İstanbul'a götürülen Elmas'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Kayaşehir Mezarlığı'nda, dedesinin mezarının yanına defnedilecek.

Kaynak: DHA
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