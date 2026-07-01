Kayıp Gülhan'ın Güvenlik Kamerası Görüntüleri İle Arama Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp Gülhan'ın Güvenlik Kamerası Görüntüleri İle Arama Yeniden Başlatıldı

01.07.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülhan Karabacak'ın kaybolduğu gün sulama kanalına düştüğü düşünülen görüntüler ile arama çalışmaları yeniden başladı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 2 yıl önce yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın (23) sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaybolduktan bir süre sonra sonlandırılan arama çalışmaları, görüntülerin ortaya çıkması üzerine yeniden başlatıldı.

İlçede 31 Temmuz 2024'te yürüyüş yapmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan Gülhan Karabacak'ın bulunması için polis, jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Çevredeki sulama kanalları, araziler ve farklı noktalarda geniş çaplı inceleme yapılmasına rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bunun üzerine çalışmalar bir süre sonra sonlandırıldı.

Kızlarını aramaya devam eden aile, Karabacak'ın sulama kanalına düştüğü anlara ilişkin olduğunu düşündükleri güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Bölgede güvercin yetiştiren kişinin kulübesindeki kameraya yansıyan görüntülerdeki kişinin Karabacak olduğunu düşünen aile, savcılığa başvurup arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. Başvuru üzerine, bölgede havadan dronla, kanalda dalgıç polislerle yeniden çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı da kayıp yetişkinler sayfasında Gülhan Karabacak'ın fotoğrafına yer vererek, "31 Temmuz 2024 tarihinde Osmaniye ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın polis ya da jandarma birimine bilgi vermeleri rica olunur" paylaşımı yaptı.

'KEMİĞİ BİLE BULUNSA EN AZINDAN MEZAR TAŞI OLUR'

Gülhan Karabacak'ın annesi Elif Karabacak, "Kızım kaybolduğu gün babasıyla yolda karşılaşıyor. Babası 'Eve dön' diyor, kızım ise 'Baba kafamı dağıtayım, geliyorum' diye cevap veriyor. Aynı yoldan devam ederek kanal yoluna gidiyor. Güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerasına yansıyor. Ben kızımın o gün kanala düştüğünü düşünüyorum. Görüntüde o bölgeye giriyor, bir daha da çıkmıyor. İnşallah kızımla ilgili bir bulguya ulaşılır. Bir saç teli ya da bir kemiği bile bulunsa, en azından bir mezar taşı olur. Devletin tüm teknik imkanlarının kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.

KAYBOLMADAN ÖNCE NİŞANLISINDAN AYRILMIŞ

Kızının hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen Karabacak, "O gün nişanlısından ayrılmıştı ve morali çok bozuktu. Yaşamayı seven, hayata bağlı bir çocuktu. Tek isteğim kızımın akıbetinin ortaya çıkması" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Gülhan'ın Güvenlik Kamerası Görüntüleri İle Arama Yeniden Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
Bilecik’te “Ben gidiyorum“ notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp Bilecik'te "Ben gidiyorum" notu bırakan 16 yaşındaki Yiğit 3 gündür kayıp
Murat Ongun’un “Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar“ iddiasına yalanlama Murat Ongun'un "Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar" iddiasına yalanlama
CHP’de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi CHP'de 26 il başkanı daha görevden alındı, 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Ayşe Tokyaz’ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım Ayşe Tokyaz'ın katilinden itiraf: Kaşı kanadığı için vurmayı bıraktım
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
13:03
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 14:27:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kayıp Gülhan'ın Güvenlik Kamerası Görüntüleri İle Arama Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.