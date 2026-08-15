Kayıp Gülizar Aydın Cinayetinde Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Kayıp Gülizar Aydın Cinayetinde Koca Tutuklandı

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14 yıldır kayıp olan Gülizar Aydın'ın cinayeti ortaya çıktı, eşi Selami Aydın tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 14 yıldır kendisinden haber alınamayan ve o dönem 41 yaşında olan Gülizar Aydın'ın öldürüldüğü belirlendi, cinayet zanlısı koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2012 yılında Muğla Milas-Aydın Söke kara yolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı yeniden çalışma başlattı.

Bu kapsamda Gülizar Aydın'ın oğlu B.Z'den alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne-oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda, kimliği belirsiz cesedin Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'n olay dönemine ilişkin baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları ayrıntılı şekilde analiz edildi.

Yapılan teknik incelemelerde Selami Aydın'ın, kimliği belirsiz kadın cesedinin bulunduğu bölgede olay tarihinde bulunduğu tespit edildi.

Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

İlk kayıp başvurusu 2017'de yapılmış

Kadının kayıp olmasına ilişkin ilk başvurunun 2017 yılında oğlu tarafından yapıldığı, o tarihte yapılan saha ve dijital iz araştırmalarında herhangi bir ize rastlanılmadığı belirlendi.

Gülizar Aydın'ın imam nikahlı eşinden olan oğlu müşteki B.Z'nin ifadesinde üvey babası Selami Aydın ile telefonda yaptığı görüşmede annesi için 2012 yılında kayıp başvurusunda bulunduğunu beyan ettiğini, kendisinin de 2012-2013 yıllarında başvuru için gittiğini ancak yaşının küçük olması nedeniyle müracaatının alınmadığını belirtti.

2017'de annesinin akıbetini öğrenmek için yeniden jandarmaya gittiğinde annesiyle ilgili kayıp müracaatının bulunmadığını öğrenmesi üzerine aynı tarihte kayıp müracaatında bulunduğunu aktaran B.Z, annesiyle son görüşen kişinin Selami Aydın olduğunu, şüphelinin o tarihten sonra ilçeyi terk ederek bir daha hiç gelmediğini, bu nedenle annesine zarar vermiş olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Selami Aydın'ın da ifadesinde o tarihte eşiyle birlikte araçla Milas'ın Kazıklı Mahallesi'ne gittiklerini ve alkol aldıklarını, sonrasında Gülizar Aydın'la aralarında tartışma çıktığını bunun üzerine kadını bırakarak olay yerinden ayrıldığını öne sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayıp Gülizar Aydın Cinayetinde Koca Tutuklandı - Son Dakika

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