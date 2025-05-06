Kayıp hayvanlarını aramak için ormana giden adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kayıp hayvanlarını aramak için ormana giden adamın cansız bedeni bulundu

Kayıp hayvanlarını aramak için ormana giden adamın cansız bedeni bulundu

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan yaşlı adam kayıp büyükbaşlarını aramak için gittiği ormanda ölü bulundu.

06.05.2025 14:39
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kadıköy köyünde oturan Sabri Yılmaz, dün saat 15.00 sıralarında kaybolan büyükbaşlarını aramak için evden çıktı. Ormana doğru giden Sabri Yılmaz, geri dönmeyince yakınları, saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yılmaz'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece saatlerinde Yılmaz, ormanda hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sabri Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayıp hayvanlarını aramak için ormana giden adamın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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