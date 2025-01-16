Kayıp Kadın Hastanede Bulundu

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(İSTANBUL)- İstanbul'da kendisinden haber alınamayan Zekiye Tutkun isimli vatandaşın ailesi, İETT'ye başvurdu. Başvuru üzerine İstanbul Kart verileri incelenen Tutkun, hastane koridorunda otururken bulundu.

Bipolar bozukluğu bulunan 58 yaşındaki Zekiye Tutkun'a ulaşamayan ailesi, mahalle muhtarının yardımıyla İETT'ye başvurdu. İETT, Zekiye Tutkun'un İstanbul Kart verilerini inceleyerek hangi otobüse bindiğini ve nerede indiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda, Tutkun'un Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yakınlarında otobüsten indiği belirlendi.

Hastanede bulundu

Ailesi, kadının İstanbul Kart'ından elde edilen bilgi doğrultusunda hastaneye giderek arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İki gün boyunca hastane çevresinde dolaştığı öğrenilen kadın, hastane koridorunda otururken bulundu.