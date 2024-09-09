Cenaze Taşındığı Araç Görüntülendi

CENAZENİN TAŞINDIĞI KIRMIZI ARAÇ GÖRÜNTÜLENMİŞ
Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde ölü bulunan Narin Güran'ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat B.'nin, Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.
Serhat Ozan YILDIRIM-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
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