Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu. Merkeze bağlı Akbelen köyünde yaşayan 62 yaşındaki Kezban Genç'ten gece saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, 112'ye kayıp ihbarında bulundu.
Genç'i aramak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD dalgıç ekipleri, kadının cesedini dere yatağında buldu. Kadının cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?