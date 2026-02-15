Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu - Son Dakika
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu

15.02.2026 13:27
Tokat'ta kayıp olarak aranan 62 yaşındaki Kezban Genç'in cesedi dere yatağında bulundu.

Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi dere yatağında bulundu. Merkeze bağlı Akbelen köyünde yaşayan 62 yaşındaki Kezban Genç'ten gece saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, 112'ye kayıp ihbarında bulundu.

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Genç'i aramak için AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD dalgıç ekipleri, kadının cesedini dere yatağında buldu. Kadının cesedi, incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Hastane, Akbelen, Olaylar, Güncel, Tokat, AFAD, Son Dakika

