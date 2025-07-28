Kayıp Kenan Kıratlı Akaryakıt İstasyonunda Bulundu

AKARYAKIT İSTASYONUNDA BULUNDU
Çorum'un İskilip ilçesinde kayıp olarak aranan Kenan Kıratlı (38), bulundu. AFAD, jandarma ve gönüllülerin de katılımıyla başlatılan çalışmalar sürerken, bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, saat 14.30 sıralarında Kıratlı'yı buldu. Kenan Kıratlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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