Antalya\'da kaybolan Merve Şevval Elmas\'ın cenazesi bulundu

Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranırken, Serik ilçesinde sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından baba Osman Elmas ve amca Abdulrahim Elmas tarafından teslim alındı. Cenazenin konulduğu nakil aracına dayanarak ağlayan Osman Elmas, ardından araca binerek Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul'a götürülen Elmas'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayaşehir Mezarlığı'nda dedesinin mezarının yanına defnedilecek.