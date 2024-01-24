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Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cenazesi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cenazesi bulundu

Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olan Merve Şevval Elmas'ın cesedi, Serik ilçesinde sahile vurdu. DNA testi sonucunda teşhis edilen cenaze, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenaze, yarın İstanbul'da defnedilecek.

24.01.2024 - 00:13,
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Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranırken, Serik ilçesinde sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından baba Osman Elmas ve amca Abdulrahim Elmas tarafından teslim alındı. Cenazenin konulduğu nakil aracına dayanarak ağlayan Osman Elmas, ardından araca binerek Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. İstanbul'a götürülen Elmas'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayaşehir Mezarlığı'nda dedesinin mezarının yanına defnedilecek.

Antalya\'da kaybolan Merve Şevval Elmas\'ın cenazesi bulundu
Kaynak: DHA
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Adli Tıp Kurumu, Antalya, Adli Tıp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan Merve Şevval Elmas'ın cenazesi bulundu - Son Dakika
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