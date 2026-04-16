Kayıp Öğrenci İçin Tutuklama - Son Dakika
Kayıp Öğrenci İçin Tutuklama

Kayıp Öğrenci İçin Tutuklama
16.04.2026 21:29
Gülistan Doku'ya son temas eden Erdoğan Elaldı, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

SON TEMAS EDEN KİŞİ İDDİASIYLA 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında, Antalya'da gözaltına alınan ve olay zamanı da İl Özel İdaresi'nde görevli olan Erdoğan Elaldı'nın savcılık ifadesi tamamlandı. Adına kayıtlı telefonun HTS kayıtları incelendiğinde, 05.01.2020 günü 13.11 ile 14.09 arası Sarısaltuk Viyadüğü köprüsünü ve Sarısaltuk köprüsüne giden yolu kapsayan bölge civarında olduğu, köprüyü kapsayan baz içerisinde bulunduğu, saat 15.20 sıralarında Atlantı, Çıkan, Ambar Yıldızlı, Kayacı ve Yapraklı bölgesini kapsayan alan içerisinde baz verdiği, aynı gün saat 17.10 sıralarında Zeinal Abarakov'un ikameti veya yakın civarından baz verdiği, 18.40'a kadar aynı bölgede bulunduğu ve 19.30 sıralarında Zeinal Abarakov'un çalışmış olduğu kafe ve civarından baz verdiği belirlenen ve Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp Öğrenci İçin Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayıp Öğrenci İçin Tutuklama - Son Dakika
Advertisement
