Kayıp Zihinsel Engelli Bulundu
Kayıp Zihinsel Engelli Bulundu

Kayıp Zihinsel Engelli Bulundu
10.03.2026 16:49
Bitlis'te kaybolan Mesut Yaşar, 24 saat sonra Muş'ta sağ olarak bulundu. Sağlığı iyi.

BİTLİS'in Mutki ilçesinde dünden beri kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mesut Yaşar (30), bugün Muş'un Hasköy ilçesinde dağlık bölgede sağ bulundu.

Mutki ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Mesut Yaşar, dün saat 16.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aile Yaşar'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, Bitlis ve Muş AFAD ile İl Özel İdaresi ekipleri Mutki ve Hasköy arasındaki arazide arama başlattı. Muş'un Hasköy ilçesine doğru yürüdüğü belirlenen Yaşar'ın tipi nedeniyle dere yatağına indiğini tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Mesut Yaşar, kaybolduktan 24 saat sonra arazide sağ bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Yaşar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

