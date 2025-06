Kayıplar Haftası'nda Adalet Vurgusu

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da düzenlenen 'Kayıplar Haftası' etkinliğinde yaptığı konuşmada, faili meçhul cinayetlerin açığa çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Barış görüşmelerinin devam ettiği günlerde bir kez daha diyoruz ki, bütün kayıplar bulunmalıdır. Faili meçhul cinayetler açığa çıkarılmalıdır. Bu tarihi yüzleşme, bu hakiki yüzleşme gerçekleşmelidir. Ailelerimizden, toplumdan, bedel ödeyen herkesten resmi bir ağızla özür dilenmelidir. Bunun devletin tutanaklarına girmesi oldukça önemlidir. Ancak böyle bu acılar bir dirhem de olsa hafifler. Ancak böyle gerçek bir barış sayfası açılmış olur" dedi.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği tarafından 851 haftadır sürdürülen 'Kayıplar bulunsun, failler yargılansın' eylemi kapsamında 'Kayıplar Haftası' etkinliği düzendi. Merkez Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda yapılan programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğullar, DEM Parti milletvekilleri, kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları katıldı.

Etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kayıp yakınlarının adelet mücadelesine değinerek, "Sizler çok büyük bir mücadele yürüttünüz. Kayıpları ararken, faili meçhullerde katledilenlerin akıbetini ararken sizler çok önemli bir insan hakkı, yaşam hakkı ve adalet mücadelesine öncülük ettiniz. Bu sebeple bizler toplum olarak, siyasi güçler olarak hep birlikte çok şey borçluyuz. Bakın bugün Cumartesi Anneleri'nin öncülüğüyle başlayan cumartesi insanlarının yürütmüş olduğu mücadele Türkiye tarihinin en uzun eylemselliğidir. Dünya tarihinde en uzun eylemlerden birisidir. Plaza de Mayo'da başlayan ve oradan bütün ülkelere yayılan bizlerin de örnek aldığı mücadelenin karşısında saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Gazetecilere, devrimcilere, sosyalistlere, yurtseverlere ne yazık ki çok ağır bedeller ödetildi'

Bu ülkede birçok kesimin bedeller ödediğini hatırlatan Hatimoğulları, "Bu ülkede adalet isteyen, barış isteyen eşitlik isteyen, bu ülkede sosyal adalet ve ekmek hakkı için mücadele edenlere, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesini isteyen, aydınlara, yazarlara, gazetecilere, devrimcilere, sosyalistlere, yurtseverlere ne yazık ki çok ağır bedeller ödetildi. Sadece kendilerine değil, ailelerine de çok ama çok ağır bedeller ödetildi. Bakın bugün bu alanlarda, meydanlarda sizlerin taşımış olduğu bu fotoğraflardan her bir arkadaşın, her bir canın, her bir yoldaşın devasa bir hikayesi var" diye konuştu.

'Onurlu barış mücadelesini vermeye devam edeceğiz'

Hatimoğulları, bedel ödeyenler için resmi bir özrün yapılması çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

"Onurlu barış mücadelesini vermeye devam edeceğiz. ve bugünlerde bu barış görüşmelerinin devam ettiği günlerde bir kez daha diyoruz ki, bütün kayıplar bulunmalıdır. Faili meçhul cinayetler açığa çıkarılmalıdır. Bu tarihi yüzleşme, bu hakiki yüzleşme gerçekleşmelidir. Ailelerimizden, toplumdan, bedel ödeyen herkesten resmi bir ağızla özür dilenmelidir. Bunun devletin tutanaklarına girmesi oldukça önemlidir. Ancak böyle bu acılar bir dirhem de olsa hafifler. Ancak böyle gerçek bir barış sayfası açılmış olur. ve biz öyle bir barış sayfası açmak istiyoruz ki 1990'lı yıllarda tavan yapan işkenceler faili meçhuller kayıplar, bütün bu kayıplarımızın bir kez daha asla yaşanmamak üzere bu sayfanın kapanmasını istiyoruz. İşte bizler bunun için siz değerli ailelerimizle, insan hakları savunucularıyla beraber bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Sürdürmeye devam edeceğiz."