Kayıt Dışı Çalışma Oranı Türkiye'de %26,5 - Son Dakika
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Kayıt Dışı Çalışma Oranı Türkiye'de %26,5

10.07.2025 12:25
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ILO Türkiye Direktörü Yasser Hassan, Türkiye'de kayıt dışı çalışma oranının %26,5 olduğunu belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, "Türkiye'de kayıt dışı çalışma oranı yüzde 26,5 civarında. Ulusal İstihdam Strateji Planı'nda kayıt dışı çalışma oranı hedefinin yüzde 23 olarak belirlenmesi sevindirici." dedi.

Hassan, ILO Türkiye Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın çıktılarını ve çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Yasser Hassan, konferansta, Filistin, kayıt dışı çalışma, dijital platform ekonomisi ve çalışma ortamında biyolojik tehlike olmak üzere çeşitli konuların ele alındığını söyledi.

Konferansta Filistin'in ILO'daki statüsüne ve toplantılara katılım haklarına ilişkin yeni karar alındığının bilgisini veren Hassan, "Filistin artık üye olmayan gözlemci devlet olarak toplantılara katılabilecek." ifadesini kullandı.

"Dünyada kayıt dışı çalışma oranı yüzde 58"

Hassan, kayıt dışı çalışmanın, sosyal adaletin olmadığı iş yerlerinde yaşandığını dile getirdi.

Dünyada kayıt dışı çalışma oranının yüzde 58 civarında olduğunu belirten Hassan, "Türkiye'de durum, dünyaya göre daha iyi seviyede. Türkiye'de kayıt dışı çalışma oranı yüzde 26,5 civarında. Ulusal İstihdam Strateji Planı'nda kayıt dışı çalışma oranı hedefinin yüzde 23 olarak belirlenmesi sevindirici. ILO olarak desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünyada her 10 işletmenin 8'inde kayıt dışı çalışma bulunduğuna dikkati çeken Hassan, bu durumun ülkelerin ekonomilerine ve üretkenliklerine zarar verdiğini aktardı.

Kayıt dışı çalışmanın, yoksul ve gelir dağılımının eşit olmadığı ülkelerde yaygın olduğunu belirten Hassan, şunları söyledi:

"Bunu azaltmak için her ülkenin kapasitesine bakılmalı ve ona göre çözümler üretilmeli. Kayıt dışı çalışmanın önlenmesi için sosyal koruma tedbirleri artırılmalı, dar gelirli insanların takibi yapılmalı, kayıt dışı çalışma görmezden gelinmemeli ve önlem alınmalı. Kayıtlı iş yerlerinin kurulması da bir diğer çözüm."

Asgari ücret artışı

Hassan, ILO olarak asgari ücret konusunda herhangi bir rakam paylaşma durumlarının olmadığını, sürecin işçi, işveren ve kamunun oluşturacağı üçlü mekanizma ile sonuçlanması gerektiğini savundu.

Asgari ücret belirlenirken yaşanabilir yaşam ölçütlerinin ve verilerin dikkate alınması gerektiğine işaret eden Hassan, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler 2 yılda, bazıları da 6 ayda bir artış yapıyor. Yıllık artışın iyi uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek enflasyon varsa ülkeler asgari ücreti enflasyona göre eşitlememeli, bu işe yaramayacak. Kısır döngü oluşturur. Asgari ücret enflasyon oranı altında belirlenmeli ve çeşitli sosyal yardımlarla vatandaşlar desteklenmeli. Üçlü mekanizma olmadan karara bağlanmamalı."

Hassan, esnek çalışma modeli konusunun da işçi, işveren ve hükümetin oluşturacağı sosyal diyalogla belirlenmesi gerektiğini, 2008 küresel finans krizinden bu yana tartışılan bu konuda işçi haklarını ihlal edici bir uygulamanın olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, Türkiye, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıt Dışı Çalışma Oranı Türkiye'de %26,5 - Son Dakika

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