Kayıt Dışı İstihdam Sorunu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Düzce İl Müdürü Necmi Köroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Kurumda düzenlenen toplantıda konuşan Köroğlu, kayıt dışı istihdamın çalışanların SGK'ya hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğunu söyledi.

Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmalarının anayasal bir hak olduğuna ifade eden Köroğlu, "Bu, hem çalışanlar hem de

işverenler açısından yasal bir zorunluluktur. İşverenlerin sigortasız istihdam sağlama hakkı bulunmadığı gibi, çalışanların da kendi rızalarıyla dahi olsa bu haktan feragat ederek sigortasız çalışmayı talep etmeleri hukuken mümkün değildir." diye konuştu.

Köroğlu, kayıt dışı istihdamın sosyal ve ekonomik açıdan çok yönlü olumsuz etkilere yol açtığını ve ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.