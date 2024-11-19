Kayıt Dışı İstihdam Uyarısı - Son Dakika
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Kayıt Dışı İstihdam Uyarısı

SGK İl Müdürü Uzun, kayıt dışı çalışma ve yaptırımları hakkında bilgilendirme yaptı.

19.11.2024 15:48
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Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, kayıt dışı çalışma ve çalıştırma konusunda uyarılarda bulundu.

Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret eden Uzun, kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirme yaptı.

Uzun, yaptığı açıklamada, işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığını, kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi haklarının olmadığını belirtti.

Süreçte birçok yaptırımın bulunduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"İşverenlerin ciddi anlamda idari ve adli yaptırımlarla karşılaşılmasına, haksız rekabete ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlanmasına, devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği, teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamamasına, İşyerinde tüm çalışanların sigortalılığı sağlanmadığı için verimliliğin ve motivasyonun azalmasına,Ticari hayatta diğer işverenlere karşı güven problemi olacağından, marka oluşturma, kurumsallaşma ve pazarda yer edinme şanslarının ortadan kalkmasına yol açar."

Kayıt dışı istihdamın çalışanlar açısından da bazı sıkıntılara yol açabileceğini belirten, Uzun, şöyle devam etti:

"Emekli hakkı elde edememe, başkalarının yardımına muhtaç olmasına, malullük aylığından yararlanamamasına, vefat durumunda geride kalan eş ve çocukların ölüm aylığı alamamasına, işsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanılamamasına, ihbar ve kıdem tazminatından yoksun kalmalarına yol açar."

Uzun, kayıt dışı çalışma ve çalıştırmanın devlet açısından da zararları bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Mehmet Uzun, gaziantep, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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