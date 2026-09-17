Kayıtlı çoban istihdam modelinde ilk 15 sürü yöneticisi Sivas\'ta göreve başlıyor

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından geliştirilen kayıtlı ve sosyal güvenceli sürü yöneticisi (çoban) istihdam modelinin ilk uygulaması Sivas'ta hayata geçirildi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, birlik merkez binasında düzenlediği basın toplantısında modele ilişkin detayları açıkladı. Saldırıcıer, "Merkez Birliği olarak temel önceliğimiz, sürü yöneticiliğinin Türkiye'de güçlü ve itibarlı bir meslek haline gelmesi; gençlerimizin ve çalışma çağındaki vatandaşlarımızın bu alana yönlendirilerek yerli iş gücünün sektöre kazandırılmasıdır. Ancak sahadaki mevcut iş gücü açığı, birçok yetiştiricimizin üretimini doğrudan etkilemektedir. Sürülerin bakımından meraya çıkarılmasına, doğum döneminden hayvan sağlığına kadar üretimin her aşamasında nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yerli iş gücünün yeterli olmadığı durumlarda, mevzuata uygun, kayıtlı, denetlenebilir ve sosyal güvence kapsamında alternatif iş gücünün sisteme dahil edilmesi üretimin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Bu noktada özellikle 'ithal çoban' yerine 'sürü yöneticisi' kavramının kullanılmasını önemsiyoruz. Çünkü sürü yöneticiliği; hayvan bakımını bilen, sürüyü tanıyan, doğum ve hastalık belirtilerini gözlemleyebilen, merada sürü yönetimini gerçekleştirebilen ve üretim sürecine doğrudan katkı sunan profesyonel bir meslektir" ifadelerini kullandı.

'MERKEZ BİRLİĞİ OLARAK İNİSİYATİF ALDIK'

Hayvancılık sektöründeki iş gücü sorununa çözüm üretmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Turan Saldırıcıer, "Hayvancılığımızın yıllardır devam eden bu sorununa seyirci kalamazdık. Kanayan bu yaraya neşter vurmak ve çözüm üretmek için Merkez Birliği olarak inisiyatif aldık. Bu anlayışla, yetiştiricilerimizin ihtiyaç duyduğu iş gücünün kayıtlı ve hukuka uygun şekilde temin edilebilmesi amacıyla gerekli çalışmaları başlatarak bir model oluşturduk" diye konuştu.

Modelin temelinde kayıt dışı çalışmanın önlenmesi, yetiştiricilerin süreçte yalnız bırakılmaması ve çalışan ile işveren arasındaki ilişkinin hukuki güvenceye kavuşturulmasının bulunduğunu ifade eden Saldırıcıer, "Bu kapsamda, işveren ile sürü yöneticisi arasında mevzuata uygun, belirli süreli ve standart iş sözleşmesi yapılması; çalışanların ücret ve sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması esas alınmaktadır" dedi.

'İLK 15 SÜRÜ YÖNETİCİSİ SİVAS'TA GÖREVE BAŞLIYOR'

Modelin ilk uygulamasının Sivas'ta gerçekleştirildiğini belirten Turan Saldırıcıer, "İlk etapta 15 sürü yöneticisinin istihdam süreci tamamlandı. Bu hafta 9, önümüzdeki hafta ise 6 sürü yöneticisi olmak üzere toplam 15 kişi Sivas'taki yetiştiricilerimizin işletmelerinde göreve başlayacak. Sivas'taki uygulama, ülke genelinde yürüttüğümüz çalışmanın ilk adımını oluşturuyor. Diğer illerimizden gelen talepler doğrultusunda sürü yöneticisi istihdamına yönelik süreçler de eş zamanlı olarak devam ediyor. Hedefimiz, yetiştiricilerimizin yıllardır kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştığı iş gücü sorununu Merkez Birliği çatısı altında kurumsal, kayıtlı ve sürdürülebilir bir istihdam modeline dönüştürmektir" ifadelerini kullandı.