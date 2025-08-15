Kayıtlı Kaymakam Köy Ziyaretlerinde

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köy ziyaretlerine devam ediyor.

İlçeye bağlı Suçatı, Viranşehir, Dörtyol, Harmantepe, Kazanlı ve Ilıpınar köylerini ziyaret eden Kaymakam Bıçak, vatandaşlarla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bıçak, çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.