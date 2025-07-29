Kaymakam Bakan Kütüphaneyi Ziyaret Etti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Kütüphaneyi gezen Kaymakam Bakan, kütüphane sorumlusu İlhan Çeçen'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Kütüphanenin yaz döneminde de hizmet verdiğini belirten Bakan, öğrencileri ve velileri kütüphaneye beklediklerini ifade etti.
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