Kaymakam Balaban Akpınar Köyü'nü Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Balaban, Akpınar köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Balaban daha sonra köyde tamamlanan ve devam eden yatırımları inceleyip köy muhtarı Ufuk İşler'den bilgi aldı.