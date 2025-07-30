Kaymakam Bilgin, Hizan'da Köy Ziyaretleri Gerçekleştiriyor

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Sait Muhammed Bilgin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Bilgin, Akşar, Keçeli, Ağılözü, Akçevre ve Ürünveren köyleri ile bunlara bağlı bazı mezraları ziyaret etti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Bilgin, fırsat buldukça köyleri ziyaret edeceklerini söyledi.

Bilgin'e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fazlı Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Şiar Gümüş ve bazı muhtarlar eşlik etti.