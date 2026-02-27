Kaymakam Çakır Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Çakır Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Kaymakam Çakır Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu
27.02.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin Kaymakamı Çakır, öğrencilere eğitim hayatında başarı diledi ve hedeflerini dinledi.

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, ramazan dolayısıyla Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle iftar programında buluştu.

Kaymakam Çakır, iftarın ardından gençlerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin hedef ve beklentilerini dinledi.

Gençlerin iyi yetişmesinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Çakır, akademik başarının yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmenin de önemine değindi.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade eden Çakır, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, Devlet Hastanesi Müdürü Selahattin Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet An, Vergi Dairesi Müdürü Şehmus Yalap, Devlet Su İşleri Şube Müdürü Faruk Aslan, TCDD Nusaybin Gar Şefi Vedat Özkan, Hayırsever Çelik Vakfı İlçe Temsilcisi Remzi Çelik ve İlçe Protokol Müdürü Ramazan Doğan da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Çakır Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
Acı Kayıp: Efe’nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti Acı Kayıp: Efe'nin Annesi Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu Safiye Soyman elleriyle besleği alpakanın yaptığı karşısında şoke oldu
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı

12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 12:59:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kaymakam Çakır Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.