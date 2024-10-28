Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, üreticileri ziyaret etti.
Çanakçıoğlu, Poyralı köyünde pancar pekmezi üretimi yapan kadınları ziyaret edip bilgi aldı.
Üreticilere teşekkür eden Çanakçıoğlu, Poyralı pekmezinin lezzetiyle ön planda çıktığını kaydetti.
Fabrika yemekhaneleri ve gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde fabrika yemekhaneleri ve gıda işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde fabrika yemekhaneleri ve gıda işletmelerinde denetimde bulundu.
Denetimde hijyen kuralları, gıda maddelerinin bekleme koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Çanakçıoğlu Üreticileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?