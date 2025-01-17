Kaymakam Çetin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

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Bingöl'ün Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Çetin, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" adlı fotoğraflarını tercih eden Çetin, "Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi" ve "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesine oy verdi.

Kaymakam Çetin, AA muhabirlerinin fotoğraflarını oylarken gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı muhabirlerimiz yine birbirinden güzel fotoğraflar çekmiş. Dünyamız zor zamanlar geçiriyor, dünyanın birçok yerinde soykırımlar, savaşlar, doğa felaketler devam ediyor. Fakat ben bu sene tercihimi umudu, sevinci, mutluluğu simgeleyen fotoğraflardan yana kullandım. İnşallah geleceğimizde bu fotoğrafların bize verdiği umut ve güzellikler kadar başarılı güzel olur. Anadolu Ajansını bu güzel fotoğraflar dolayı tebrik ediyorum."