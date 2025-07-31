Kaymakam Coşkun'dan ADEM Ziyareti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceleyen Coşkun, merkezin faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Coşkun, el işi ürünlerin hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de ekonomik katkı sağlaması açısından önemli olduğunu aktararak, bu tür çalışmaların desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

ADEM yetkilileri de desteklerinden dolayı Kaymakam Coşkun'a teşekkür etti.

Ziyaret programı kapsamında Coşkun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla günlük yaklaşık 500 kişiye yemek yapılıp dağıtılan aşevine geçti.

Coşkun, sosyal devlet ilkesiyle vatandaşın aç ve açıkta bırakılmadığını bildirdi.

Kaymakam Coşkun, daha sonra Beypazarı Ticaret Odasını ziyaret etti.

Başkan İrfan Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek bilgi alan Coşkun, meslek odalarına ziyaretlerin süreceğini aktardı.

Çelik de Türkiye'de çeşitli faaliyetlere katılarak ilçe turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Nallıhan'da doğada temizlik yapıldı

Nallıhan ilçesinde vatandaşlar, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla cam şişe ve çöpleri topladı.

Etkinliğe Nallıhan Belediyesi temizlik işçileri, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personeli ile doğaseverler katıldı.

Gruptakiler, Dokuz Dolambaç ile Çatalcam mevkisinde yangına neden olabilecek şişe ve çöpleri topladı. Etkinliğe katılanlardan Çağrı Demir, faaliyetin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.