Kaymakam Eskimez Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez Kur'an kursu ziyaretinde bulundu.

İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim veren İhtiyaç Odaklı Merkez ve Yeşilyurt Mahallesi Kur'an kurslarını ziyaret eden Eskimez öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi alan Eskimez, mukabeleleri dinledi.

Kaymakam Eskimez, öğreticilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve kursiyerlere hayırlı bayramlar diledi.

Ziyarete Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli de katıldı.