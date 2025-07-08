Kaymakam Eskimez Muhtarlarla Toplandı

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kaymakam Eskimez, muhtarlardan mahalle ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.