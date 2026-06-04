Kaymakam Güneş, Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Güneş, Esnafı Ziyaret Etti

Kaymakam Güneş, Esnafı Ziyaret Etti
04.06.2026 19:37
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Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, ilçe esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe merkezindeki iş yerlerini gezen Güneş esnafa hayırlı işler dileyerek talep ve önerilerini dinledi.

Esnafla sohbet eden Güneş, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Kaymakam Güneş'e ziyaretlerde, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Bayram Koca eşlik etti.

Kaynak: AA

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