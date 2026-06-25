Kaymakam Güney, Hasköy Çini Atölyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Güney, Hasköy Çini Atölyesini Ziyaret Etti

Kaymakam Güney, Hasköy Çini Atölyesini Ziyaret Etti
25.06.2026 11:56
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Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, kadın kooperatifinin çini atölyesini ziyaret ederek destekledi.

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, ilçede faaliyet gösteren Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine bağlı çini atölyesini ziyaret etti.

Atölyede incelemelerde bulunan Güney, yürütülen çalışmalar ve üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Güney, seramik ve çini sanatının Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer aldığını belirterek, kooperatif bünyesinde gerçekleştirilen üretimin önemine değindi.

Kooperatifin kadınların üretime katılmasına ve meslek edinmesine katkı sunduğunu ifade eden Güney, atölyede üretilen ürünleri inceleyerek çalışanlara başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaymakam Güney, Hasköy Çini Atölyesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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