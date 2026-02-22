Kaymakam Gürçam iftarda vatandaşla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaymakam Gürçam iftarda vatandaşla bir araya geldi

Kaymakam Gürçam iftarda vatandaşla bir araya geldi
22.02.2026 06:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşiyle birlikte bir aileyi ziyaret ederek iftar yaptı.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşiyle birlikte iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.

Kaymakam Gürçam ve eşi, ziyaret ettikleri ilçe sakinlerinden Osman Cevher ve ailesiyle birlikte iftar yaptı.

İlçede ramazan ayının maneviyatıyla dolu dolu yaşandığına vurgu yapan Kaymakam Gürçam, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gönül sofraları kuruyoruz. Bundan sonra da kurmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza ve İslam alemine ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Gürçam, iftarın ardından sohbetlerde bulunduğu Osman Cevher ailesine misafirperverlikleri ve ikramları dolayısıyla teşekkür etti.

Ev sahibi Osman Cevher'in, kamu yönetimi bölümünde okuyan torunu Onur Can ile de yakından ilgilenen Kaymakam Gürçam, eğitim ve gelecek planlamaları konularında tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şafak Gürçam, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Gürçam iftarda vatandaşla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı

00:49
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
00:03
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
22:09
“ABD uçakları, İran’a saldırı için Ürdün’e konuşlandı“ iddiası
"ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı" iddiası
22:05
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler
21:00
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 07:07:54. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Gürçam iftarda vatandaşla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.