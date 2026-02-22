Kaymakam Gürçam iftarda vatandaşla bir araya geldi

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşiyle birlikte iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.

Kaymakam Gürçam ve eşi, ziyaret ettikleri ilçe sakinlerinden Osman Cevher ve ailesiyle birlikte iftar yaptı.

İlçede ramazan ayının maneviyatıyla dolu dolu yaşandığına vurgu yapan Kaymakam Gürçam, ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, "Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Gönül sofraları kuruyoruz. Bundan sonra da kurmaya devam edeceğiz. Tüm halkımıza ve İslam alemine ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Gürçam, iftarın ardından sohbetlerde bulunduğu Osman Cevher ailesine misafirperverlikleri ve ikramları dolayısıyla teşekkür etti.

Ev sahibi Osman Cevher'in, kamu yönetimi bölümünde okuyan torunu Onur Can ile de yakından ilgilenen Kaymakam Gürçam, eğitim ve gelecek planlamaları konularında tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.