Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
İmrak, öğrencilerle birlikte iftarını açtıktan sonra sohbet ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam İmrak Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?