Batman'ın Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, vatandaşları evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledi.
Kaymakam İmrak, hane ziyareti kapsamında bazı vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen İmrak, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam İmrak'tan Hane Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?