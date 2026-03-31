Kaymakam Karaaslan Esnafa ve Muhtarlara Ziyaret

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, esnaf ve Muhtarlar Derneği'ne ziyarette bulundu.

Sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler dileyen Güldoğan, sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de Kaymakam Karaaslan'a teşekkür etti.

Karaaslan, daha sonra Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Karaaslan, "Yerel yönetimlerin en önemli yapı taşları olarak köylerimizin ve mahallelerimizin sesi oluyorsunuz. Gösterdiğiniz özveri ve gayret toplumumuzun her kesimine ulaşmamızda büyük bir rol oynamaktadır. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum." dedi.

Karaaslan'a ziyaretlerinde Kaymakam refiki Yavuz Selim Kabaktepe eşlik etti.