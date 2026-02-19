Kaymakam Kartal Boraboy'da İftar Yaptı - Son Dakika
Kaymakam Kartal Boraboy'da İftar Yaptı

19.02.2026 21:13
Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Boraboy köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, ilk iftarını Boraboy köyü sakinleri ile yaptı.

Köy konağında düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Kartal, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve birlikteliğe vesile olduğunu dile getiren Kartal, "Boraboy köyümüzde geleneksel hale gelen iftar programına katıldık. Vatandaşlarımız aynı tencerede pişen iftarlıkları aynı sofrada paylaşıyor. Bu da birlikteliğin en önemli göstergesidir. Köy halkımızın birlik beraberlik içerisinde iftar yapmaları bizleri mutlu etmektedir." diye konuştu.

İftar programına İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Gündüz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Vedat Yapal, köy muhtarı İzzet Öz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kaymakam Kartal Boraboy'da İftar Yaptı
