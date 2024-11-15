Kaymakam Kavanoz Kamu Kurumlarını Ziyaret Etti

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Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ile Kadastro Birimi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Espiye Ziraat Odası'na ziyaret gerçekleştiren Kavanoz, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ahmet Kavanoz, vatandaşlara en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.