Kaymakam Kılıç\'tan şehit ailesine ziyaret

Güncel

Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Şehitler Haftası dolayısıyla şehit mezarlarını ve ailelerini ziyaret etti.

Kılıç, 1986 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan jandarma Onbaşı Bekir Özdemir'in mezarı ile 1998 yılında Bilecik'te şehit olan jandarma Er Musa Kavi'nin Karlık köyünde yaşayan ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Kılıç, şehidin annesi Şerife ile kardeşi İsa Kavi ile sohbet edip tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ziyarette Kaymakam Kılıç'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun ve SYDV Müdürü Barış Gündüz eşlik etti.