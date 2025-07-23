Kaymakam Koç, Dernek Üyelerini Kabul Etti

Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakam Cihat Koç, ilçede faaliyet gösteren Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Derneğin ilçenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik faaliyetleri hakkında dernek başkanı Abdurrahman Şen'den bilgi alan Koç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette derneği yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Çakmak, Ahmet Tuna, İsmail Turna, Nihat Engin ve Doğan Zelova da hazır bulundu.
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