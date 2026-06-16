Muş’ta kaymakam köy ziyaretleri

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı Şehittahir, Gündüzü ve Kotanlı köylerini ziyaret eden Koşansu, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Köylerdeki asfalt çalışmalarını da yerinde inceleyen Koşansu, okullarda öğrencilerle bir araya geldi.

Koşansu, köylerin gelişimine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.