Kaymakam Koşansu Esnafı Ziyaret Etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, esnafı ziyaret etti.
Koşansu, Küçük Sanayi Sitesi'nde işletme sahipleriyle bir araya geldi.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Koşansu, esnafın ilçenin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.
Küçük şehirlerde esnaflık yapmanın zorluklarına değinen Koşansu, iş yeri sahiplerine çalışmalarında başarılar diledi.
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