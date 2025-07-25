Kaymakam Özderin Jandarma'yı Ziyaret Etti

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Özderin, ziyarette askeri personeli selamlayıp görevlerinde başarı diledi.

İlçe Jandarma Komutanlığında incelemede bulunan Özderin, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

"Hoşgeldin Bebek Projesi"

Pınarhisar Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Proje kapsamında Belediye Başkanı İhsan Talay, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye verdi.

Talay, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, Hoşgeldin Bebek Projesi'ni önemsediklerini belirtti.

Yaşamın her anında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Talay, acıları da sevinçleri de birlikte yaşamak gerektiğini söyledi.

Talay, herkese mutlu bir ömür dileğinde bulundu.