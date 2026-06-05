Kaymakam Perçi, Cazır Ailesini Ziyaret Etti

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, hane ziyaretleri kapsamında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cazır ailesini evinde ziyaret etti.

???????İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Kaymakam Perçi, aile sakinleriyle görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Perçi, iletilen taleplerin çözümü için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Ziyarette, Kaymakam Kadir Perçi'ye eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nagihan Arslan da eşlik etti.

Cazır ailesi üyeleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Perçi ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.