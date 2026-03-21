Kaymakam Perçi'den Bayram Ziyaretleri

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Kadir Perçi, Ramazan Bayramı dolayısıyla emniyet, jandarma, itfaiye ve çocuk evlerine ziyaretlerde bulundu.

Perçi, bayram dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, görevi başındaki personelin bayramını kutladı.

Personelle bir süre sohbet eden Perçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler çerçevesinde çocuk evlerine de giden Perçi, burada kalan çocuklarla ilgilenerek bayramlarını tebrik etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Perçi, bayram sevinçlerine ortak oldu.

Kaymakam Perçi, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.