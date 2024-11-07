Kaymakam Türkmen Esnafı Ziyaret Etti

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Musa Türkmen, esnaf ziyaretinde bulundu.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri ve esnafı ziyaret eden Türkmen, görüş alışverişinde bulundu.
Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Türkmen, her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını söyledi.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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