Kaymakam Uğuz, Çocuklarla İftarda Buluştu - Son Dakika
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Kaymakam Uğuz, Çocuklarla İftarda Buluştu

Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, çocuklarla iftar yaparak devletin destekleyici rolünü vurguladı.

16.03.2025 13:16
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Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, çocuklarla iftarda buluştu.

Uğuz, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığında düzenlenen iftar programına aileleriyle katılan çocuklarla görüştü, taleplerini dinledi.

Çocuklar birlikte iftar yaptıkları Kaymakam Uğuz'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Programda konuşan Uğuz, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Ramazan ayının en güzel ve en anlamlı iftarlarından birini gerçekleştirdiklerini ifade eden Uğuz, "Devletimiz, kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Sizler bizlere yüce Allah'ın emanetisiniz. Irk, dil, din fark etmeksizin hepimizin insani sorumluluğu, sizlere sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizdedir ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

İftar programına, Silvan Jandarma Komando Alay Komutan Vekili Yarbay İsmail Atmaca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bekir Çiler, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Karadeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç ve İlçe Müftüsü Murat Demir katıldı.

Kaynak: AA

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