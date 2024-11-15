Kaymakam Ünal'a Veda Yemeği - Son Dakika
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Kaymakam Ünal'a Veda Yemeği

Kaymakam Ünal\'a Veda Yemeği

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal onuruna veda yemeği düzenlendi, teşekkürler ve plaketler verildi.

15.11.2024 15:46
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Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal onuruna, Amasya Vali Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'in ev sahipliğinde ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Cumhuriyet Savcıları İsmail Küçükdağ ve İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Torun, Ünal ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ünal ise Osmaneli'nde görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Osmanelilerden helallik istedi.

Programda, Belediye Başkanı Torun, Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız, Tapu Kadastro Müdür Vekili Hülya Bostan, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin tarafından Ünal'a plaket ve hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaymakam Ünal'a Veda Yemeği - Son Dakika

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