Kaymakam Yıldız, Kadın Futbolcularla Buluştu

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Lüleburgaz Yıldız Spor Kadın Futbol Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın futbol takımına başarılar diledi.

Lüleburgaz'ın adını sporla duyurmak istediklerini ifade eden Yıldız, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yıldız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci'den bilgi aldı.

Bocce müsabakası düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okullar arası bocce müsabakası düzenlendi.

Lüleburgaz Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaları Kaymakam Kemal Yıldız da takip etti.

Yıldız, müsabakaların ardından dereceye giren kulüplere madalyalarını verdi.

Müsabakaların çok güzel olduğunu ifade eden Yıldız, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gördüklerini söyledi.

Yıldız, müsabakaya katılan kulüplere teşekkür etti.

Programda, Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci de konuşma yaptı.

Kaldırımdan düşen kadın yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde kaldırımdan düşen kadın yaralandı.

Edirne Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki İ.Ö. dengesini kaybederek yere düştü.

İ.Ö, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.