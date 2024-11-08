Kaymakam Zafer, Yağdonduran Köyü\'nü Ziyaret Etti

Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Emre Zafer, Yağdonduran köyünü ziyaret etti.

Köyde incelemelerde bulunan Zafer, muhtardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zafer, vatandaşlarla da bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi, köydeki yaşam kalitesini arttırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ziyarette Kaymakam Zafer'e İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç eşlik etti.