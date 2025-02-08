Kaymakamın Eğlenceli Dua Değişimi

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Sivas'ta, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran'ın, köy gezisi sırasında çocukken kar yağması için dua ettiğini ancak kaymakam olduktan sonra yolların kapanmaması için dua ettiğini söylediği anların görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Kaymakam Buyuran, kar altında köy ziyareti yaptığı sırada çevresindekilere, "İlkokul ve liseyi İzmir'de okudum. İzmir'deyken hep Allah'a dua ederdim. Derdim ki 'Allah'ım kar yağsın da bir oyun oynayalım.' Sonra kaymakam oldum, Zara'ya geldim. Şimdi Allah'a dua ediyorum, Allah'ım kar yağdırma da yollar kapanmasın." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan anlar, ilgi gördü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Kaymakamım… Hem çocukken hem de kaymakam olduktan sonra ettiğin dua bu soğuk kış gününde içimizi ısıttı. Evet, yol uzar, insan yol almaya devam eder… Bu yolda ilerlemeye devam." ifadelerine yer verdi.