Kaymakamlar Eğitime Destek Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kaymakamlar Eğitime Destek Ziyaretleri Gerçekleştirdi

22.07.2026 10:06
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Pınarhisar ve Vize kaymakamları, yaz Kur'an kursları ve savcı ziyaretleriyle eğitim ve güvenliği destekledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Özderin, Ahmet İsmail Dağcı Camisi'nde gerçekleştirilen kursta öğrencilerle bir araya geldi.

Kurs faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, daha sonra öğrencilerle de sohbet etti.

Kaymakam Balaban'dan ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Tayyip Aytekin'i ziyaret etti.

Kaymakam Balaban, ziyarette Cumhuriyet Savcısı Aytekin'e görevinde başarı diledi.

Vize'nin huzur ve güvenliği için ilgili tüm kurumların işbirliği halinde çalıştığını ifade eden Balaban, vatandaşların huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Aytekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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