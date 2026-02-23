Kaynak Yaparken Yüksek Gerilime Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kaynak Yaparken Yüksek Gerilime Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Kaynak Yaparken Yüksek Gerilime Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
23.02.2026 23:19
Manisa Alaşehir'de kaynak yapan İbrahim Taşdelen, yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kaynak yaptığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan İbrahim Taşdelen (20) hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00'de Alaşehir–Sarıköy karayolu Üzümlü Kavşağı mevkiinde bulunan yaş sebze meyve işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İbrahim Taşdelen, iddiaya göre binanın çatı katında kaynak yaparken üzerinden geçen yüksek gerilim hattına yaklaştı. Kafasının akıma kapılması sonucu Taşdelen yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Taşdelen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

